Oracle integriert Google-KI

Python-Developer setzen auf KI
Python gilt als die beliebteste Programmiersprache. Beliebt bei ihren Usern sind auch KI-Tools und die Kombination mit Rust.
Die Schweizer Firma startet ein Pilotprojekt mit der nationalen Eisenbahngesellschaft ZSSK. Die Slowakei wird damit das zehnte europäische "Fairtiq-Land".
Für die ehemalige ZKB Österreich gibt es ein neues Kernbankensystem: Im Rahmen der Fusion mit der LLB Österreich wird die IT auf den Gruppenstandard Avaloq migriert.
Der Anbieter für IT-Sicherheit im Gesundheitswesen HIN kooperiert mit AlpineAI für KI-Anwendungen. CEOs Lucas Schult und Pascal Kaufmann sprechen über die Hintergründe.