Oracle integriert Google-KI

Kunden von Oracle erhalten in der OCI Zugang zu KI-Modellen von Google. Künftig soll die Google-KI auch in den Fusion-Anwendungen verfügbar sein.

Im Rahmen einer Partnerschaft mit Google Cloud wird Oracle künftig über seine Cloud Infrastructure (OCI) KI-Modelle von Google anbieten. Dies ermögliche es Oracle-Kunden, direkt aus ihrer Oracle-Umgebung auf die Modelle zuzugreifen, um KI-Agenten für ihre Geschäftsabläufe zu entwickeln. Damit sollen sich beispielsweise Workflows in den Bereichen Finanzen, Vertrieb oder Marketing optimieren lassen.
Zum Start wurde Gemini 2.5 integriert. Oracle plant laut der Mitteilung die "vollständige Bandbreite der Gemini-Modelle" über seinen OCI Generative AI Service bereitzustellen. Dies geschehe durch eine Integration von Vertex AI von Google und umfasse Modelle für die Generierung von Text, Bildern, Videos oder Audio, schreibt Oracle.
Künftig sollen Gemini-Modelle auch innerhalb der Fusion Software Suite angeboten werden, womit Kunden KI-Agenten für die Optimierung und Automatisierung von Workflows erstellen könnten.
Die KI-Modelle werden auf Googles Servern laufen, geht aus der Mitteilung hervor. Bezahlen können Kunden mit ihrem Oracle-Cloud-Guthaben, was eine einheitliche Abrechnung ermöglicht.
Der Schritt baut auf der Multi-Cloud-Zusammenarbeit der beiden Unternehmen aus dem vergangenen Jahr auf. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden Oracles Datenbank-Services unter dem Namen Oracle Database@Google Cloud in die RZs von Google Cloud integriert.

