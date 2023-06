Oracle macht die "souveräne EU-Cloud" verfügbar

Oracle hat eine neue, souveräne Cloud-Region in der EU eröffnet. Die "EU Sovereign Cloud" erfülle sämtliche Datenschutz- und Souveränitätsanforderungen der EU, schreibt Oracle in einer Mitteilung. Gleichzeitig könnten Unternehmen damit sämtliche Public-Cloud-Services von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) beziehen, und zwar zu den gleichen Preisen und mit den gleichen SLAs wie in anderen OCI-Regionen.

Neben Hybrid- oder Private-Cloud-Lösungen sei die Sovereign Cloud eine Möglichkeit, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen hat bereits dedizierte Regionen für Grossbritannien und Nordamerika angekündigt. Denn die Frage der Daten-Souveränität werde immer wichtiger, sagte der OCI-Verantwortliche Clay Magouyrk vergangenen Herbst gegenüber inside-it.ch . Es brauche aber eine Cloud-Lösung. Denn die einzige Alternative wäre ein reiner On-Prem-Betrieb. "Das wollen wir nicht", so der Manager.

Die Sovereign Cloud befinde sich vollständig in der EU und richte sich insbesondere an Unternehmen aus stark regulierten Branchen. In der EU-Cloud gespeicherte Daten würden die Region nicht verlassen, so der US-Konzern.

Die Rechenzentren befinden sich in Madrid (Digital Realty) und Frankfurt (Equinix). Gemäss Oracle werden sie von separaten Oracle-eigenen Unternehmen mit Rechtssitz in der EU betrieben. Der Betrieb und der Kundensupport sind demnach auf in der EU ansässige Mitarbeitende beschränkt.

Steigende Nachfrage nach "nicht-amerikanischer Lösung"

Mit dem Angebot wolle man ein Kundenbedürfnis erfüllen. Denn aufgrund der wachsenden Bedeutung von Datenschutz und Lokalisierung verändere sich auch die Technologielandschaft, so Richard Smith, Technologie-Verantwortlicher von Oracle in der EMEA-Region, in der aktuellen Mitteilung. "Dies führt zu einer erhöhten Nachfrage nach souveränen Cloud-Lösungen, die sensible Kundendaten sicher hosten und Vorschriften wie die DSGVO einhalten können."

Mit der Sovereign Cloud schaffe man eine Region, die von Nicht-EU-Regionen vollständig isoliert bleibt, erklärte uns Regis Louis , Vice President Cloud Strategy von Oracle in Europa. Dies mache das Angebot auch für Schweizer Kunden interessant, sagte Oracles Schweiz-Chef, vor allem für jene, die im EU-Ausland aktiv sind.

Getrennte Infrastruktur

Die Infrastruktur der EU Sovereign Cloud sei von anderen Regionen getrennt und es gebe keine Backbone-Netzwerkverbindung zu den anderen Cloud-Regionen. Damit sei sie auf Datenresidenz ausgelegt, heisst es vom Unternehmen weiter. Auch der Kundenzugang werde getrennt vom Zugang zu anderen Regionen von Oracle Cloud verwaltet.