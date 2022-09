Oracle wächst dank Cerner-Übernahme kräftig

Im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahres 2023 hat Oracle einen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Dies entspreche einem Wachstum von 18%, teilt der US-Konzern mit.

Der operative Gewinn ging im Jahresvergleich aber deutlich zurück. Mit 2,6 Milliarden Dollar liegt er 23% unter dem Vorjahresquartal und damit auch unter den Erwartungen von Analysten, wie 'Reuters' schreibt. Der starke Dollar habe "erheblichen Einfluss" auf die Ergebnisse des Quartals gehabt, heisst es dazu in der Oracle-Meldung.

Cerner, ein Anbieter von IT-Lösungen für Spitäler, hat gemäss den Angaben 1,4 Milliarden Dollar zum Gesamtumsatz beigetragen. "Wir erwarten, dass Cerner in den kommenden Quartalen noch besser abschneiden wird", so Oracle-CEO Safra Catz in der Mitteilung. Der Konzern hatte die Übernahme Ende 2021 angekündigt und mittlerweile abgeschlossen. Cerner solle vollständig in Oracle integriert werden, heisst es weiter. Dadurch werde man künftig von Kosteneinsparungen profitieren.

Starkes Wachstum meldet Oracle in den Bereichen Cloud-Infrastruktur (IaaS) sowie im SaaS-Bereich. Das Cloud-Geschäft mit Applikationen und Infrastruktur mache nun 30% des Gesamtumsatzes aus, so CEO Safra Catz in einem Statement. "Da unser Cloud-Geschäft einen immer grösseren Anteil an unserem Gesamtgeschäft ausmacht, erwarten wir bei konstanten Wechselkursen ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum und einen entsprechenden Anstieg des Gewinns pro Aktie", fügt die Konzernchefin an.