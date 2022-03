Oracles Gewinn ist eingebrochen

Oracle hat seine Zahlen für das letzte Geschäftsquartal veröffentlicht: Der Gewinn des Konzerns hat sich fast halbiert. Statt 5 Milliarden Dollar wie im Vergleichsquartal aus dem Vorjahr fiel lediglich ein Überschuss von 2,3 Milliarden an. Dies berichtet 'Reuters'

Als Grund nannte Oracle Investitionen in Datenzentren und weitere Bereiche. Bereits im letzten Sommer kündigte der Konzern an , seine Ausgaben ins Cloudgeschäft zu verdoppeln und 2022 bis zu 4 Milliarden Dollar zu investieren. Der Konzern gehört zu den 5 Hyperscalern, welche in der Schweiz Public-Cloud-Aufträge des Bundes erhalten haben