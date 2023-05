Ostschweizer Digitalprojekte ausgezeichnet

Zum 3. Mal nach 2019 und 2021 wurden am 4. Mai 2023 "herausragende Digitalprojekte aus der Ostschweiz" vor rund 200 Gästen aus der Ostschweizer ICT-Szene mit dem Leader Digital Award ausgezeichnet.

In der Kategorie Business hat die vor über 100 Jahren gegründete Firma Forster Rohner gewonnen, die sich auf Stickereien für Lingerie, Haute Couture und Prêt-à-porter spezialisiert hat. Den Preis erhielt das Unternehmen für die eigens entwickelte Software, die eine fotorealistische Abbildung der physischen Stickerei erstellt, ohne dabei ein physisches Muster als Vorlage zu benötigen.

Die Stadtwerke St.Gallen haben in der Kategorie Organisation überzeugt. Sie wurden für ihren digitalen Zwilling des Fernwärmeversorgungssystems der Stadt St.Gallen ausgezeichnet, der den Ist-Zustand des Systems zu jedem Zeitpunkt digital abbildet.

Sieger in der Kategorie Start-ups ist die Frauenfelder Firma Siresca, die eine AR-App für Elektroinstallationsbetriebe entwickelt hat. Die App zeigt auf Baustellen Projektinformationen und Installationspläne an, was Zeitvorteile bringen und Prozesse vereinfachen soll.