OVHcloud kauft einen deutschen Cloud-Provider

Der französische Cloud-Provider OVHcloud will den Kölner IaaS- und SaaS-Anbieter Gridscale übernehmen. Sämtliche Investoren, darunter der High-Tech-Gründerfonds (HTGF) werden laut einer Mitteilung alle Anteile veräussern. Die Übernahme soll nächstes Jahr abgeschlossen werden.

Das Managementteam, die Gridscale-Gründer und alle Mitarbeitenden sollen in Kürze zu OVHcloud wechseln, wie es weiter heisst. Zu den finanziellen Details werden keine Angaben gemacht.

Gridscale wurde 2014 gegründet und versteht sich als europäische Alternative zu den amerikanischen Hyperscalern. Das Unternehmen bietet seine Multi-Cloud- und Edge-Computing-Lösungen aus verschiedenen Rechenzentren in Europa. Darunter befinden sich auch zwei Schweizer Standorte in Gais und Luzern. Zu den Kunden des Kölner Unternehmens gehören vor allem mittelgrosse Firmen aus der DACH-Region sowie in den Niederlanden.

Für OVHcloud handle es sich um eine strategische Investition, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Man freue sich darauf, die Technologien bei OVHcloud zu integrieren, sagt OVH-CEO Michel Paulin. "Die Kombination unserer unterschiedlichen Technologien wird es uns ermöglichen, den Einsatz von Edge-Computing-Lösungen und unsere geografische Expansion zu beschleunigen."