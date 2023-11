Palo Alto übernimmt 2 israelische Security-Startups

Der amerikanische Security-Software- und -Hardware-Entwickler Palo Alto Networks will das israelische Security-Startup Talon übernehmen. Dies gab der Konzern in einer Medienmitteilung bekannt. Dabei handelt es sich um die zweite Übernahme in diesem Herbst. Schon Ende Oktober gab das Unternehmen bekannt, dass das israelische Cloud-Sicherheits-Startup Dig Security aufgekauft werden soll.

Für die Übernahme von Talon wurde eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet. Nach dem Kauf soll Talon in Prisma SASE von Palo Alto Networks integriert werden, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Der Enterprise Browser von Talon bietet laut eigenen Angaben einen sicheren Zugriff auf Geschäftsanwendungen von allen möglichen Endgeräten aus, einschliesslich mobiler und unternehmensfremder Produkte.