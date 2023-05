Pariser RZ-Brand hat weiterhin Auswirkungen auf Google Cloud

Der Brand Ende April im Rechenzentrum Clichy des Betreibers Global Switch hat weiterhin Folgen. So kämpft Google als Grosskunde des betroffenen RZs immer noch mit Problemen in seiner Cloud-Zone.

Nach einer ersten Bekanntgabe des Brandes am 26. April teilte Global Switch später mit: "Wir können bestätigen, dass das Feuer in einem der beiden Rechenzentren auf unserem Pariser Campus schnell gelöscht wurde und sich auf einen Raum beschränkte." Das Rechenzentrum sei weiterhin in Betrieb und nur "ein sehr kleiner Teil der Kapazität" betroffen. Man arbeite "eng mit einer Handvoll Kunden zusammen, um die betroffenen Dienste so schnell wie möglich wiederherstellen zu können".

Wasserleck und Brand im Batterieraum

Zur Brandursache berichtete 'Le Monde Informatique' : "Ein Vorfall an einer Wasserpumpe des Kühlkreislaufs führte zu einer Wasseransammlung und einem Leck." Im Wechselrichter-Batterieraum habe der Rohrbruch einen elektrischen Brand ausgelöst. Feuer und Wasser hätten anschliessend einen Teil des Rechenzentrums zerstört. Die Feuerwehrleute hätten das Feuer zwar mehrheitlich rasch löschen können, die Hitze im Raum mit dem Brandherd sei aber anfänglich für einen Einsatz zu hoch gewesen. Deshalb habe die Feuerwehr die Batterien zuerst ausbrennen lassen müssen.

Über das genaue Ausmass der Zerstörung im betroffenen Teil der RZ-Anlage Clichy herrscht nach wie vor Unklarheit. Der Vorfall führte zum Ausfall von Cloud-Diensten in Googles Region "Europe-west9-a". Der Konzern teilte nach dem Brand mit, man rechne mit einem längeren Ausfall, und empfahl Kunden "bei Bedenken auf andere Regionen auszuweichen".

Google verspricht "baldige" Wiederinbetriebnahme

Wie wiederum 'LMI' und 'The Register' berichten, sind die entsprechenden Probleme bei Google nach wie vor nicht behoben. So sei der BigTable-Dienst nicht verfügbar und andere Dienste wie Cloud Filestore, Cloud SQL, Compute Engine und Kubernetes Engine seien weiterhin unterbrochen.

Googles Status-Seite für die entsprechende Region meldete am 10. Mai: "Betroffene Instanzen, die wiederhergestellt wurden, und neue Instanzen werden voraussichtlich normal funktionieren. Einige Instanzen, die sich in den betroffenen Bereichen des Rechenzentrums befinden, sind weiterhin nicht verfügbar." Google habe die Kunden mit betroffenen Ressourcen direkt kontaktiert.

Gegenüber 'LMI' erklärte ein Sprecher von Google Cloud France, dass "die für die Infrastruktur verantwortlichen Teams mobilisiert wurden, um die Cluster in der Region wiederherzustellen". Ein genaues Datum für die Rückkehr zum Normalbetrieb nannte er nicht. Eine Wiederinbetriebnahme werde jedoch "bald" erfolgen.