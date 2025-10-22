Parldigi direkt: Für echte digitale Souveränität in der Schweiz

22. Oktober 2025 um 08:52
Abo
image
Sophie Michaud Gigon. Foto: zVg

Die Stärkung der digitalen Kapazitäten der Schweiz ist von entscheidender Bedeutung. Sie kann die Abhängigkeit vom Ausland verringern und gleichzeitig die Schweizer Wirtschaft fördern.

In unserem Land ist die Abhängigkeit von amerikanischen digitalen Diensten offensichtlich: Die Bundesverwaltung, darunter auch Ämter wie Meteoschweiz, stützt sich auf Infrastrukturen, die von Giganten wie Amazon Web Services oder Microsoft bereitgestellt werden. Diese Situation wirft Probleme hinsichtlich der Souveränität und der Vertraulichkeit auf. (Und ich werde hier nicht auf die F-35 eingehen, bei denen das Problem der Anfälligkeit besonders gross ist!)
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Störung behoben, meldet AWS

Laut einer ersten Analyse verzögerte ein Dominoeffekt die Behebung der massiven technischen Probleme, die den Service des Cloud-Riesen gestern beeinträchtigten.

publiziert am 21.10.2025
image

Zürcher Startup Chipmind erhält 2,4 Millionen

Chipmind sichert sich eine erste Finanzierung. Bei der Chipentwicklung setzt die Firma von ETH-Abgängern auf KI-Agenten.

publiziert am 21.10.2025
image

OVHcloud erreicht erstmals Milliardenumsatz

Der grösste europäische Cloud-Anbieter wächst kräftig. Gleichzeitig übernimmt Gründer Octave Klaba wieder den CEO-Posten.

publiziert am 21.10.2025
image

Firmen bekunden Mühe mit S/4Hana-Investitionen

Für die meisten Unternehmen ist der Wechsel auf das ERP-System S/4Hana über kurz oder lang eine Pflichtaufgabe. Einen Geschäftsvorteil erwarten sie von der Investition aber nicht.

publiziert am 21.10.2025