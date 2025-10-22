Parldigi direkt: Für echte digitale Souveränität in der Schweiz

Störung behoben, meldet AWS
Laut einer ersten Analyse verzögerte ein Dominoeffekt die Behebung der massiven technischen Probleme, die den Service des Cloud-Riesen gestern beeinträchtigten.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Laut einer ersten Analyse verzögerte ein Dominoeffekt die Behebung der massiven technischen Probleme, die den Service des Cloud-Riesen gestern beeinträchtigten.
Chipmind sichert sich eine erste Finanzierung. Bei der Chipentwicklung setzt die Firma von ETH-Abgängern auf KI-Agenten.
Der grösste europäische Cloud-Anbieter wächst kräftig. Gleichzeitig übernimmt Gründer Octave Klaba wieder den CEO-Posten.
Für die meisten Unternehmen ist der Wechsel auf das ERP-System S/4Hana über kurz oder lang eine Pflichtaufgabe. Einen Geschäftsvorteil erwarten sie von der Investition aber nicht.