Pascal Wolf wird CEO von Pidas

Der Dübendorfer Support-Outsourcing-Spezialist Pidas erhält einen neuen Chef. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Verwaltungsrat Pascal Wolf zum neuen CEO ernannt. Wolf übernimmt die Führung der Ländergesellschaften sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und Österreich und ist der Nachfolger von Frédéric Monard. Pidas beschäftigt in den drei Ländern insgesamt rund 400 Mitarbeitende.

Monard hat fast 18 Jahre lang für Pidas gearbeitet. Ab 2014 war er Group CEO. Nun wechselt er laut Pidas zum Basler ÖV-Unternehmen Baselland Transport.