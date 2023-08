Paypal führt einen Stablecoin ein

Der Payment-Dienstleister Paypal wird einen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin einführen. Der Ethereum-basierte Token "Paypal USD" (PYUSD) soll bald für Nutzer in den USA verfügbar sein. Es ist das erste Mal, dass ein grosses Finanzunternehmen seinen eigenen Stablecoin ausgibt.

Vorerst soll PYUSD auf Venmo, der Zahlungs-App von Paypal, verfügbar sein. User in den USA können mit der Digitalwährung Waren und Dienstleistungen bezahlen, Peer-to-Peer-Zahlungen leisten oder den PYUSD in andere von Paypal unterstützte Kryptowährungen konvertieren. Er sei jederzeit auch in Dollar einlösbar, heisst es in einer Mitteilung weiter.

"Der Wandel hin zu digitalen Währungen erfordert ein stabiles Instrument, das sowohl 'digital native' ist als auch leicht mit Fiat-Währungen wie dem US-Dollar verbunden werden kann", sagte Dan Schulman, Präsident und CEO von Paypal.

Anders als andere Kryptowährungen sollen Stablecoins nicht unter massiven Kursschwankungen leiden. Der PYUSD ist laut der Mitteilung durch US-Dollar-Einlagen und kurzfristigen Staatsanleihen gedeckt. Herausgegeben wird der Stablecoin vom amerikanischen Krypto-Finanzdienstleister Paxos Trust. Das Unternehmen werde monatlich einen Reservebericht für "Paypal USD" veröffentlichen, um aufzuzeigen, aus welchen Reserven er sich zusammensetzt, schreibt Paypal.

"Paxos wird ausserdem eine öffentliche Bescheinigung Dritter über den Wert der Paypal USD-Reserven veröffentlichen." Diese werde von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausgestellt und in Übereinstimmung mit den vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) festgelegten Bescheinigungsstandards durchgeführt, führt Paypal aus.