Pentagon verteilt seinen riesigen Cloud-Auftrag

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat diese Woche die lukrativen Cloud-Computing-Verträge an 4 Unternehmen vergeben: Amazon, Google, Microsoft und Oracle. Die Verträge laufen bis 2028 und könnten ein Volumen von insgesamt bis zu 9 Milliarden Dollar haben, heisst es in einer Mitteilung des Pentagons.

Bei dem Projekt geht es um eine neue Cloud-Architektur, genannt Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), die dem Pentagon Services für alle Sicherheitsbereiche und Klassifizierungsstufen zur Verfügung stellen soll.

Die Multi-Vendor-Strategie ist neu, denn ursprünglich wurde ein 10 Milliarden schwerer Auftrag an Microsoft vergeben. Das Projekt hiess damals noch "Jedi" und war umstritten, weil das Pentagon nur einen Cloud-Anbieter berücksichtigt hatte. Nach dem Zuschlag an Microsoft folgte ein Tauziehen vor Gericht. Zudem standen Vorwürfe im Raum, der damalige Präsident Donald Trump habe sich in das Verfahren eingemischt und Microsoft gegenüber AWS begünstigt. Schliesslich wurde der Vertrag mit Microsoft aufgelöst und das Projekt neu aufgegleist.