Perplexity bietet 35 Milliarden für Google Chrome

Als Folge seiner Niederlage in einem Kartellrechtsverfahren in den USA könnten dem US-Konzern Google diverse Massnahmen drohen. Zu den von der Regierung vorgeschlagenen Massnahmen gehört die Auflage, dass Google seinen Chrome-Browser veräussert. Definitiv entschieden ist noch nichts . Der zuständige Bundesrichter könnte gemäss Medienberichten aber noch diesen Monat über mögliche Massnahmen urteilen.

Nun hat die KI-Firma Perplexity ein Angebot für den Browser gemacht. Das Startup will 35,5 Milliarden Dollar für Chrome bezahlen. Zuerst berichtete das 'Wall Street Journal' (Paywall) über das Angebot. Das Unternehmen bestätigte den Bericht später gegenüber 'Techcrunch'.

Perplexity verfügt nicht über die Barmittel, um das Angebot zu finanzieren. Das Unternehmen wird aktuell mit etwa 14 Milliarden Dollar bewertet und hat in der Vergangenheit viel Kapital angezogen. Somit könnte auch der Kauf durch neue Investorengelder finanziert werden. 'Reuters' schreibt, dass das Angebot von verschiedenen Risikokapitalfonds finanziert werde. Einzelheiten sind aber keine bekannt.

Wert könnte deutlich höher sein

Als das Justizministerium Google erstmals vorschlug, Chrome zu veräussern, bekundeten eine Reihe von Unternehmen Kaufinteresse, darunter OpenAI, Yahoo und die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management. Der CEO von Duckduckgo schätzte die Bewertung von Google Chrome auf 50 Milliarden Dollar und mehr. Andere Schätzungen waren nochmals deutlich höher.

Chrome ist nicht nur ein Browser, sondern auch ein Open-Source-Projekt namens Chromium, das zahlreiche Nicht-Google-Browser, darunter Microsofts Edge, unterstützt. Das Angebot von Perplexity umfasst laut 'Techcrunch' das Versprechen, 3 Milliarden US-Dollar in das Open-Source-Projekt zu stecken. Perplexity versichert ausserdem, keine Änderungen an der Standardsuchmaschine des Browsers vorzunehmen.

Kartellverfahren in den USA