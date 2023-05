Peter Nikles wird Vertriebsleiter für 3 Fokusbranchen von T-Systems Schweiz

T-Systems Schweiz will sich wieder stärker auf vertikale Fokusbranchen konzentrieren. Um dies voranzutreiben, wurde Peter Nikles als neuer Head of Vertical Health, Health Insurance & Public eingestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Die Stelle wurde laut Auskunft der Pressestelle von T-System Schweiz neu geschaffen.

Der neue Verantwortliche für diese 3 Fokusbereiche bringe mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung, im Vertrieb und Vertriebsmanagement mit, so T-Systems Schweiz. In den letzten beiden Jahren war er als Director Channel & Alliances EMEA für das Partnergeschäft von Cloudera in Zentral- und Osteuropa verantwortlich.

Gemäss seinem Linkedin-Profil begann er seine Karriere 1997 bei Hewlett-Packard Schweiz, wo er 8 Jahre lang tätig war. Dann wechselte er zu SAP und danach zu Cubeserv. Bevor Nikles zu Cloudera stiess, war er über 10 Jahre lang für IBM tätig, zuletzt als Big Data Sales Leader EMEA.