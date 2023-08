Pharma erhofft sich viel von Künstlicher Intelligenz

Schätzungen zufolge verdoppelt sich das medizinische Wissen alle 73 Tage. Dies geht nicht zuletzt auf die acht- bis zehntausend wissenschaftlichen Publikationen zurück, die weltweit jeden Tag veröffentlicht werden, wie es beim Verband der forschenden Pharma-Firmen heisst. Um sich alle diese neuen Informationen zunutze zu machen, reichen die menschlichen Kapazitäten nicht aus. Pharmakonzerne wie Roche versprechen sich deshalb viel von KI.

"Die Mathematik hinter KI ist nicht neu, sie stammt aus den Fünfzigerjahren", sagt Anna Bauer-Mehren, Leiterin Analytics bei pRED, der Innovationsschmiede von Roche. In den Achtzigern kam das maschinelle Lernen (ML) hinzu und wurde im Laufe der Zeit dank grösserer Rechenpower im ganz grossen Stil möglich.

Laut Bauer-Mehren kann KI in allen Phasen der Entwicklung

genutzt werden. "Das geht schon los mit der Frage, wie wir das richtige Target suchen", sagt Bauer-Mehren. In der Pharmaforschung stellt ein Target quasi die Stelle im Krankheitsgeschehen dar, an der ein Wirkstoff eingreifen könnte. Auch für die Molekül-Entwicklung könnte KI genutzt werden, so die Analytik-Expertin weiter. "Hierfür gibt es Modelle, die vorhersagen, ob das Molekül bestimmte Eigenschaften haben wird, und wie und wo es am besten binden sollte." KI helfe in dem Fall aber auch dabei zu schauen, ob das Molekül womöglich noch in anderen Geweben bindet und damit dann Nebenwirkungen verursacht.

Schneller und kostengünstiger

In der Regel braucht es bis zu 13 Jahre, bis ein Medikament von der ersten Idee über sämtliche Etappen der Forschung dann tatsächlich auf den Markt kommt. Dabei liegt die Ausfallrate bei mehr als 90%. Die Kosten liegen zwischen zweieinhalb und knapp drei Milliarden Dollar je Wirkstoff.

Mit dem Einsatz von KI hoffen Pharma-Firmen, diesen Zeithorizont zu verkürzen und die Kosten zu senken. Der US-Broker Morgan Stanley hat kürzlich in einer Studie errechnet, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Forschungs- und Entwicklungskosten um 20 bis 40% senken könnte. Dabei spielt auch die Aussicht auf den möglichen Erfolg eines Mittels eine Rolle, der mithilfe der KI noch genauer bestimmt werden kann.

Novartis verkleinert ambitioniertes Projekt

Dass KI kein Erfolgsgarant ist, zeigte unlängst ein Bericht des deutschen 'Handelsblatt', wonach der Basler Novartis-Konzern ein ambitioniertes KI-Projekt eingedampft hat. Das Projekt "Data42" wurde demnach 2019 ins Leben gerufen. Ziel war es, KI bei der Erforschung neuer Medikamente einzusetzen. Das Projekt sei aber eingestampft worden, erfuhr die Zeitung von einem Insider.

Ursprünglich war von Novartis geplant, eine Analyseplattform zu entwickeln, die auch anderen Pharmafirmen offensteht. Novartis-CEO Harry Kirsch erklärte vergangene Woche Gespräch mit Journalisten, dass KI und Analytics für den Konzern bei der Entwicklung von Medikamenten eine wichtige Rolle spielen. Aber er räumt ein: "Der ursprüngliche Plan bei Data42 war es, eine Industrieplattform zu bauen. Es hat sich aber herausgestellt, dass es zu komplex für uns ist."

Novartis ergänzte auf Anfrage von 'AWP', man setze "KI und Data-Science-Plattformen als ergänzende Instrumente in der Forschung und Entwicklung ein, um die Priorisierung von zu untersuchenden Wirkstoffen zu unterstützen, Daten nach verwertbaren Erkenntnissen zu durchsuchen und Protokolle und klinische Studien zu entwerfen."