Pilotprojekt von Remotecoders offiziell gestartet

Startschuss für die IT-Nearshoring-Initiative von Remotecoders: In Ägypten, Kairo, starten 29 Praktikantinnen und Praktikanten in ihre IT-Karriere. 2 Führungskräfte und 11 Teamleiterinnen und Teamleiter bereiten zusammen mit der EPFL die Talente auf ein IT-Praktikum vor, schreibt die Schweizer NPO in einer Mitteilung.

Mit dabei sind 11 Unternehmen wie WWF, der Onlinehändler Brack.ck sowie die Schweizer Digitalagentur Viu, die zusammen mit Remotecoders die Teams für ein Pilotprojekt zusammengestellt haben.

Unterstützt wird die Initiative von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza).

Remotecoders will europäische IT-Jobs nach Nordafrika und in den Nahen Osten bringen. Die gemeinnützige Organisation wurde 2021 von Hussam Allaham und Christian Hirsig gegründet. Mit dem Konzept von Remotecoders wollen die beiden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie wirken dem Fachkräftemangel in der Schweiz entgegen und geben gleichzeitig Menschen in Nordafrika eine berufliche Perspektive. "In diesen Ländern gibt es Millionen gefährdete, aber gleichzeitig qualifizierte IT-Talente. Und in Europa mangelt es allgemein an Fachkräften. Die Pandemie hat die Situation nur noch verschärft", erklärte Hussam Allaham im Gespräch mit inside-it.ch. "Warum bringen wir die Chancen also nicht einfach zu den Menschen?" Das wäre für beide Seiten eine Win-win-Situation, sagten die Gründer.