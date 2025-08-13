Pinterest eröffnet Hub in Zürich

Die US-Firma Pinterest hat einen Engineering Hub in Zürich eröffnet. Wie CTO Matt Madrigal auf Linkedin schreibt, liege der Fokus auf Innovationen, angetrieben durch KI und Machine Learning.

KI sei unter anderem die Grundlage für personalisierte Such- und Shopping-Möglichkeiten. Der neue Hub unterstreiche das Engagement des Unternehmens, KI und Machine Learning zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben oder die Nutzererfahrung zu verbessern, heisst es in dem von Madrigal geteilten Artikel auf der Plattform 'ChannelX'.

Zum Zürcher Pinterest-Team gehören Matthias Zenger, Mirjam Wattenhofer und Amy Gepfert. Alle drei waren rund zwei Jahrzehnte lang bei Google tätig.

Zenger wird in der Rolle des Vice President Engineering Platforms die technische Infrastruktur und die grundlegenden Plattformen von Pinterest verantworten. Er bringt 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, verteilte Systeme und Handelstechnologien mit. Zenger war bis März 2025 fast 20 Jahre lang bei Google tätig, zuletzt in der Rolle des General Managers Merchant Shopping Platform & Infrastructure in Zürich.

Mirjam Wattenhofer, Distinguished Engineer, werde die Bemühungen zur Verbesserung der E-Commerce-Technologie und des globalen Nutzererlebnisses von Pinterest leiten. Die promovierte Informatikerin ist laut den Angaben Expertin für den Aufbau robuster Shopping-Architekturen und soll die Skalierung und den Ausbau der E-Commerce-Funktionen und der Infrastruktur beschleunigen. Auch sie hat eine lange Karriere bei Google absolviert. Unter anderem arbeitete Wattenhofer in Zürich und Kalifornien an der Weiterentwicklung und Internationalisierung von der Google-Shopping-Infrastruktur.

Ebenfalls an Bord ist Amy Gepfert, Chief of Staff des Plattformteams. Sie war ab 2008 bei Google tätig, zuletzt als Executive Business Partner am Zürcher Standort.

Pinterest Switzerland wurde Anfang Jahr ins Handelsregister eingetragen. Wie gross das Zürcher Pinterest-Team dereinst werden soll, ist unklar. Derzeit sind eine Reihe von Software-Engineering-Stellen für den Standort ausgeschrieben.