Plant OpenAI einen App-Store für KI-Tools?

OpenAI will einen eigenen Marktplatz für KI-Tools schaffen. Auf diesem sollen KI-Modelle, die auf individuelle Bedürfnisse angepasst sind, direkt verkauft werden können. Zwei Personen, die mit dem Unterfangen vertraut sind, sagten dies gegenüber 'The Information'

Die Plattform könnte eine Art App-Store für KI werden. Unternehmen könnten damit auf "Large Language Models" (LLM) zurückgreifen, um ihre eigenen Anwendungen zu automatisieren. So könne beispielsweise Finanzbetrug im Online-Handel aufgedeckt oder Fragen mit aktuellen Informationen beantwortet werden, sagte einer der Insider.

Die Einrichtung eines solchen Marktplatzes könnte auch eine Absicherung für die Zukunft von OpenAI sein, wenn der Markt nicht mehr von einem KI-Modell dominiert wird. Dabei ist nicht klar, ob das Unternehmen Provisionen auf Verkäufe erheben oder auf andere Weise versuchen will, Einnahmen aus dem Marktplatz zu generieren.

Ein solcher Store würde jedoch auch mit Kunden von OpenAI konkurrieren, darunter Salesforce und Microsoft. Beide bieten bereits Zugänge zu Chatbots an, die sie mit OpenAI-Software entwickelt haben. Mit dem neuen Marktplatz könnte das Unternehmen aber vielleicht noch weitere Kunden erreichen.

Der CEO von OpenAI, Sam Altman, enthüllte die möglichen Pläne während eines Treffens mit Entwicklern in London, wie ein Teilnehmer gegenüber 'The Information' berichtete. In einer Stellungnahme sagte ein Sprecher von OpenAI jedoch, dass es keine "aktiven Bemühungen" zur Entwicklung eines Marktplatzes gäbe.