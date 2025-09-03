Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk

3. September 2025 um 10:33
  • channel
  • hardware-vendor
  • Übernahme
  • Schweiz
image
Enrico Müller von Pocketbook, Mathieu Demeuse und Charlotte Dubois von Ionnyk (v.l.). Foto: Pocketbook

Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.

Der Schweizer E-Ink-Spezialist Pocketbook übernimmt das belgische Unternehmen Ionnyk. Wie beide Firmen mitteilen, erweitert Pocketbook damit sein Produktportfolio und vergrössert seine Belegschaft. Pocketbook hat sich auf die Herstellung von E-Readern spezialisiert, deren E-Paper-Displays sich nicht nur für Text sondern auch zur Darstellung von Bildern, beispielsweise Comics oder Kunstwerken, eignen.
Ionnyk sei 2019 im belgischen La Hulpe gegründet worden. Seine digitalen Schwarz-Weiss-Kunstrahmen würden die farbigen E-Paper-Kunstdisplays von Pocketbook ergänzen. Beide Produktlinien sollen weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut werden, so der Käufer mit Hauptsitz in Lugano.
Ferner bleiben laut Mitteilung Gründer von Ionnyk im Unternehmen und das belgische Team werde vollständig integriert. Damit gewinne Pocketbook neben zusätzlicher Expertise auch Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien und den USA zu gestalten. Es sei das Ziel, die Kunstdisplays international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschliessen. Pocketbook ist nach eigenen Angaben der weltweit drittgrösste Anbieter von auf E-Ink-Technologie basierenden E-Readern und derzeit in 50 Ländern aktiv.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Keine schweren Cybervorfälle beim Bund

Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.

publiziert am 3.9.2025
imageAbo

ICT verbraucht ein Achtel des Schweizer Stroms

Der Stromverbrauch und der ökologische Fussabdruck der Informatik wird in Zukunft wohl noch stark steigen.

publiziert am 3.9.2025
image

Jérôme Bailly präsidiert Crypto Valley Association

Die Blockchain-Fördervereinigung hat einen neuen Präsidenten. Jérôme Bailly folgt auf Emi Lorincz, die der Crypto Valley Association als Vizepräsidentin erhalten bleibt.

publiziert am 3.9.2025
image

Adesso expandiert nach Singapur

Der neue Standort soll im Oktober eröffnet werden.

publiziert am 3.9.2025