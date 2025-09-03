Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk

Der Schweizer E-Ink-Spezialist Pocketbook übernimmt das belgische Unternehmen Ionnyk. Wie beide Firmen mitteilen, erweitert Pocketbook damit sein Produktportfolio und vergrössert seine Belegschaft. Pocketbook hat sich auf die Herstellung von E-Readern spezialisiert, deren E-Paper-Displays sich nicht nur für Text sondern auch zur Darstellung von Bildern, beispielsweise Comics oder Kunstwerken, eignen.

Ionnyk sei 2019 im belgischen La Hulpe gegründet worden. Seine digitalen Schwarz-Weiss-Kunstrahmen würden die farbigen E-Paper-Kunstdisplays von Pocketbook ergänzen. Beide Produktlinien sollen weitergeführt und technologisch gemeinsam ausgebaut werden, so der Käufer mit Hauptsitz in Lugano.

Ferner bleiben laut Mitteilung Gründer von Ionnyk im Unternehmen und das belgische Team werde vollständig integriert. Damit gewinne Pocketbook neben zusätzlicher Expertise auch Produktions- und Entwicklungskapazitäten in Europa, um die Lieferketten unabhängiger von Asien und den USA zu gestalten. Es sei das Ziel, die Kunstdisplays international stärker zu positionieren und neue Märkte zu erschliessen. Pocketbook ist nach eigenen Angaben der weltweit drittgrösste Anbieter von auf E-Ink-Technologie basierenden E-Readern und derzeit in 50 Ländern aktiv.