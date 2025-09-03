Pocketbook akquiriert belgische Ionnyk

Keine schweren Cybervorfälle beim Bund
Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.
Loading
Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.
Der Stromverbrauch und der ökologische Fussabdruck der Informatik wird in Zukunft wohl noch stark steigen.
Die Blockchain-Fördervereinigung hat einen neuen Präsidenten. Jérôme Bailly folgt auf Emi Lorincz, die der Crypto Valley Association als Vizepräsidentin erhalten bleibt.
Der neue Standort soll im Oktober eröffnet werden.