Podcast: Autismus und IT – Einblick in eine unbekannte Welt

Zwischen 1 und 2% der Bevölkerung sind autistisch veranlagt – wissentlich oder unwissentlich. In MINT-Berufen ist der Prozentsatz jedoch wesentlich höher. Warum ist das so und welche Voraussetzungen müssen Arbeitgeber schaffen, damit Betroffene sich wohl fühlen und produktiv sein können?

Zu Gast im Podcaststudio sind Stephan Gutzwiller und Lukas Barwitzki von der Firma Auticon. Diese beschäftigt Autistinnen und Autisten, oder "Menschen auf dem Spektrum", wie sie es nennt, und platziert sie in IT-Projekten in der Schweiz und der ganzen Welt.

Wie das funktioniert, was das kostet und was es dafür braucht, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode: