Podcast: Ein Softwareprojekt in St. Gallen gibt zu reden

Die IT des Steueramts des Kantons St. Gallen ist historisch gewachsen und soll nun umfassend modernisiert werden. Die bewilligten 44 Millionen Franken müssen aber mit einem Nachtragskredit um rund 30 Millionen aufgestockt werden, wie kürzlich bekannt wurde. Ausserdem vergab der Kanton einen Auftrag über 253 Millionen Franken an Emineo. Woher die immensen Kosten? Und was bedeutet der Zuschlag an den relativ kleinen IT-Anbieter?

