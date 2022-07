Podcast: Keep it simple, stupid!

Nach dem Scheitern des ersten Versuchs zur Erneuerung der Ausschreibungsplattform Simap im Jahr 2019 scheint es nun in einem zweiten Anlauf besser zu klappen. Das Zauberwort heisst "Kiss". An einem Round-Table in Bern wurde der aktuelle Stand der neuen Plattform vorgestellt. Zu reden gab im Publikum aber vor allem die Frage nach möglichen kostenpflichtigen Diensten. Im Podcast erklärt Thomas Schwendener, was es mit der neuen Plattform auf sich hat.

An ganz vielen Neuheiten wird auch in Rüschlikon geforscht. Dort betreibt IBM seit 77 Jahren das erste hauseigene Forschungslabor ausserhalb der USA. Christian Wingeier war zu Besuch und er erzählt, was ihn begeistert hat – und was weniger.

