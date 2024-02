Podcast: Wie geht es Xplain 8 Monate nach dem Cyberangriff?

Der Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Xplain hatte wohl einen der grössten Datenabflüsse in der Geschichte der Schweiz zur Folge. Dennoch sagte uns der CEO Andreas Löwinger im Interview, er habe keine schlaflosen Nächte gehabt . Was zum Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht klar war: Der Kanton Waadt will den Vertrag mit Xplain auflösen . Wie einfach oder kompliziert das wird, steht aber aktuell noch in den Sternen. Schlimmstenfalls werden sich die Gerichte damit beschäftigen müssen.