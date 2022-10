Podcast: Wie viel staatliche Regulierung braucht es?

Die Marktmacht der Tech-Giganten wächst und wächst. Die EU will sie enger an die Hand nehmen. Erzielen neue Regulierungen die erhoffte Wirkung? In der Schweiz streiten sich die Gewerkschaften in Genf mit Uber und fordern ordentliche Sozialleistungen. Im aktuellen Podcast blicken wir auf das Spannungsfeld zwischen staatlicher Regulierung und neuen digitalen Geschäftsmodellen. Letzteres steht auch für die Post im Fokus: Was macht der Betrieb mit all den zugekauften Firmen?

Bei digitalen Geschäftsmodellen und staatlicher Regulierung kommt auch das Thema 5G ins Spiel. Das Bafu will neue wissenschaftliche Studien zum Thema Strahlen erarbeiten lassen. Nützt das was