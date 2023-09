Podcast: Wird Justitia 4.0 zum neuen EPD?

In unserem Podcast "Die IT-Woche" bespricht die Redaktion wichtige Themen der Schweizer und internationalen ICT-Welt. Wir erklären Hintergründe und verraten manchmal sogar Dinge, die nicht in unseren Artikeln stehen. Blicken Sie also hinter die Kulissen und erfahren Sie die Story hinter den Stories aus erster Hand.

Mehr zum Thema : Nationalrat spricht 28 Millionen für digitalen Justizbetrieb