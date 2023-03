Politiker fordert ICT-Prüfungen in Englisch

Aktuell dürfen Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen im ICT-Bereich nicht in Englisch durchgeführt werden, schreibt SVP-Nationalrat Franz Grüter in einer Interpellation . Weil dies in Hochschulen sowie den Höheren Fachschulen möglich sei, führt dies laut ihm zu einer Ungleichbehandlung.

Grüter folgert daraus, dass der ICT viele Fachkräfte entgehen, weil Berufsprüfungen nicht auf Englisch durchgeführt werden können. Der Verwaltungsratspräsident des Datacenter-Betriebers Green fragt den Bundesrat, ob dieser bereit sei, Berufs- und höhere Fachprüfungen in Englisch zuzulassen – und welche Massnahmen allenfalls geplant sind.

So einfach dürfte diese Änderung aber nicht möglich sein. Aktuell ist Englisch als Unterrichts- beziehungsweise Prüfungssprache nicht möglich, weil diese im Artikel 70 der Bundesverfassung geregelt sind. Darin sind die Amtssprachen der Schweiz festgelegt. Bleibt dieser Verfassungsartikel massgebend, wäre also eine Verfassungsänderung – und damit eine Volksabstimmung – nötig, um Englisch auch an Berufsschulen zuzulassen.

Die Antworten der Regierung auf Grüters Fragen stehen indes noch aus.