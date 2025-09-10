Politiker hinterfragen die Epic-Beschaffung des Unispitals Zürich

10. September 2025 um 12:57
Abo
image
IT in der Notfallstation des Universitätsspitals Zürich. Foto: Nicolas Zonvi, PD USZ

Zürcher Politiker machen sich vor allem Sorgen wegen potenziellen Kostenüberschreitungen und um den Datenschutz.

Vor zwei Wochen hat das Universitätsspital Zürich (USZ) bekannt gegeben, dass es für rund 95 Millionen Franken das Klinikinformationssystem (KIS) des US-Anbieters Epic beschaffen will. Epic habe insgesamt das vorteilhafteste Angebot eingereicht, so das USZ.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

EU-Gericht stützt Klage von Meta und Tiktok gegen EU-Kommission

Bei der Klage geht es allerdings um einen relativ geringen Betrag.

publiziert am 10.9.2025
image

Schaffhausen nimmt E-Mitwirkung in Betrieb

Der Regierungsrat schickt einen Entwurf zu einer Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung. Sie wird erstmals über die neue E-Mitwirkungs-Plattform durchgeführt.

publiziert am 10.9.2025
image

T&N erhält eine Chefin

Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.

publiziert am 10.9.2025
image

IT Basel-Stadt behält Doppelspitze

Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.

publiziert am 10.9.2025