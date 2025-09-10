Politiker hinterfragen die Epic-Beschaffung des Unispitals Zürich

EU-Gericht stützt Klage von Meta und Tiktok gegen EU-Kommission
Bei der Klage geht es allerdings um einen relativ geringen Betrag.
Der Regierungsrat schickt einen Entwurf zu einer Teilrevision des Steuergesetzes in die Vernehmlassung. Sie wird erstmals über die neue E-Mitwirkungs-Plattform durchgeführt.
Emma Page ist die designierte Nachfolgerin von Herrmann Graf.
Diana Rosenthal und Philippe Hehn leiten seit Mai gemeinsam die kantonale IT-Organisation. Die Stellen waren befristet, sollen nun aber permanent etabliert werden.