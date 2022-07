Polnische Zertifizierungsstelle Certum kommt in die Schweiz

Ab August wird Indpend den Vertrieb von Certum in der Schweiz übernehmen. Das ist einer Mitteilung der Firma von Chris Kuehni zu entnehmen. Auf Anfrage erklärt er, dass mit Certum als neue Zertifizierungsstelle in der Schweiz mit SSL-Zertifikaten zum Schutz von Webseiten und E-Mail-Zertifikaten zur Verschlüsselung der Mailkommunikation insbesondere KMU adressiert werden. Laut Mitteilung ist Certum eine polnische CA (Certificate Authority) und gehört als Tochterfirma zum seit einem Jahrzehnt in der Schweiz tätigen Software-Anbieter und IT-Dienstleister Asseco.