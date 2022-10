Post kauft schon wieder eine IT-Firma

Die Schweizerische Post hat per 4. Oktober das IT-Unternehmen Eoscop zu 100% übernommen. Der Gelbe Riese will so seine Planungssoftware für Logistikabläufe weiterentwickeln, wie es in einer Mitteilung heisst. Über den Kaufpreis der Übernahme haben die beiden Stillschweigen vereinbart. Die 20 Mitarbeitenden der IT-Firma behalten ihre Stelle.

Eoscop entwickelt Softwareprodukte für die Güterlogistik. Man wolle damit seine Kunden auf der gesamten Prozesskette zur Dienstleistungserstellung begleiten, schreibt das in Solothurn ansässige Unternehmen auf seiner Website. Mit Eoscop übernehme die Post einen langjährigen Partner, der aufgrund einer Nachfolgeregelung bereits auf der Suche nach einem Käufer war. Das Unternehmen Eoscop bleibt mit seinem Auftritt als eigenständige Tochtergesellschaft der Post bestehen.