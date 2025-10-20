Post soll ihr Digitalgeschäft abspalten

Die Schweizerische Post sollte sich auf digitale Dienste in ihrem Kerngeschäft konzentrieren. So lautet die Empfehlung einer Expertengruppe des Think-Tanks Avenir Suisse zur Zukunft des Staatskonzerns vor dem anstehenden Chefwechsel.

In den vergangenen Jahren habe die Post versucht, das schrumpfende Kerngeschäft mit einer Einkaufstour in neuen Bereichen zu kompensieren. Der Konzern hatte zum Beispiel Firmen für Cloud-Dienste, Cybersicherheit und Unternehmenssoftware übernommen. Jedoch passten die Zukäufe in Bereichen, in denen auch Privatunternehmen konkurrierende Dienste anbieten, nicht zu einem Bundesbetrieb.

Daher plädiert Avenir Suisse dafür, die von der Post eigens gegründete Division Digital Services wieder aufzulösen. Die dort angesiedelten Dienstleistungen und Produkte sollten wieder verkauft und jene mit dem Kerngeschäft verknüpften Services in die Post integriert werden. Bis dahin soll die Eidgenössische Postkommission (Postcom) zur Anlaufstelle für Klagen privater Firmen über allfällige Wettbewerbsverzerrung durch Übernahmen der Post werden, so die Experten.

Konkurrenz beim EPD

Den Wettbewerb sieht Avenir Suisse beim elektronischen Patientendossiers (EPD), einem Teil der Post-Division Digital Services. Hier werbe der Konzern damit, dass man seiner Tochterfirma Sanela als schweizerisches Unternehmen, das zu 100% in der Hand des Bundes ist, vertrauen könne. Sanela bietet das EPD heute in 18 Kantonen an.