Post soll ihr Digitalgeschäft abspalten

20. Oktober 2025 um 12:12
image
Foto: Post

Die Schweizerische Post befindet sich seit Jahren auf einer Einkaufstour. Die Zukäufe führen laut Avenir Suisse vermehrt zu Konflikten mit privaten Anbietern.

Die Schweizerische Post sollte sich auf digitale Dienste in ihrem Kerngeschäft konzentrieren. So lautet die Empfehlung einer Expertengruppe des Think-Tanks Avenir Suisse zur Zukunft des Staatskonzerns vor dem anstehenden Chefwechsel.
In den vergangenen Jahren habe die Post versucht, das schrumpfende Kerngeschäft mit einer Einkaufstour in neuen Bereichen zu kompensieren. Der Konzern hatte zum Beispiel Firmen für Cloud-Dienste, Cybersicherheit und Unternehmenssoftware übernommen. Jedoch passten die Zukäufe in Bereichen, in denen auch Privatunternehmen konkurrierende Dienste anbieten, nicht zu einem Bundesbetrieb.
Daher plädiert Avenir Suisse dafür, die von der Post eigens gegründete Division Digital Services wieder aufzulösen. Die dort angesiedelten Dienstleistungen und Produkte sollten wieder verkauft und jene mit dem Kerngeschäft verknüpften Services in die Post integriert werden. Bis dahin soll die Eidgenössische Postkommission (Postcom) zur Anlaufstelle für Klagen privater Firmen über allfällige Wettbewerbsverzerrung durch Übernahmen der Post werden, so die Experten.

Konkurrenz beim EPD

Den Wettbewerb sieht Avenir Suisse beim elektronischen Patientendossiers (EPD), einem Teil der Post-Division Digital Services. Hier werbe der Konzern damit, dass man seiner Tochterfirma Sanela als schweizerisches Unternehmen, das zu 100% in der Hand des Bundes ist, vertrauen könne. Sanela bietet das EPD heute in 18 Kantonen an.
Jedoch habe sich jüngst mit Cara eine Allianz formiert, die ein Konkurrenzprodukt zum EPD der Post schweizweit anbietet. Cara vereinigt Avenir Suisse zufolge 79% der am EPD teilnehmenden Gesundheitsinstitutionen und baut auf der Technologie der Ofac-Gruppe auf, einer Dienstleistungsgesellschaft der Apotheker. Zwischen Sanela und Cara bahne sich nun ein Konkurrenzkampf an um den Aufbau der vom Bund angestrebten zentralen technischen Infrastruktur für das EPD, so die Experten.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Kritik an digitaler Gesundheitsplattform des Kantons Bern

Der Kanton Bern möchte die Klinikinformationssysteme der Spitäler vereinheitlichen und bevorzugt ein US-System. Nun stellt ein schweizweiter Verband das Vorhaben infrage.

publiziert am 17.10.2025
image

Graubünden fördert rätoromanisches Sprachmodell

Der Kanton beteiligt sich finanziell am Aufbau eines KI-Modells für Rätoromanisch. Ein Chatbot soll den Spracherwerb fördern.

publiziert am 17.10.2025
image

Strafanzeige wegen Blockchain-Plattform der Fifa

Der spielerische Vertrieb von Tickets für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf einer Online-Plattform der Fifa hat die Aufmerksamkeit der interkantonalen Geldspielaufsicht erregt.

publiziert am 17.10.2025
imageAbo

Bern zahlt 27 Millionen Franken für Microsoft

Der Kanton verlängert seine Verträge mit dem US-Konzern freihändig um drei Jahre. Es gibt funktionell und wirtschaftlich keine angemessene Alternative, lautet die Begründung.

publiziert am 16.10.2025