Post-Tochter Unblu übernimmt Aarauer SaaS-Anbieter Adiacom

Unblu übernimmt Adiacom aus Aarau. Der Saas-Anbieter werde vollständig in die Unblu-Organisation integriert, heisst es in einer Mitteilung. Über den Kaufpreis der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Adiacom wurde 2004 gegründet und ist auf die Entwicklung und Implementierung von Video- und Fernberatungslösungen vor allem für den Finanzsektor und Behörden spezialisiert. Zu den Kunden gehören laut Mitteilung unter anderem Valiant Bank, VZ VermögensZentrum, Netze BW, Netfonds, Stadt Aarau, Baloise Versicherung, Bank CIC, BLKB und ISS Schweiz.

"Mit der Übernahme von Adiacom komplettieren wir unsere Vision, die Beratung und den Support von Finanzdienstleistern an deren Kunden durchgängig digital anbieten zu können", so Luc Haldimann, CEO und Gründer von Unblu, in der Mitteilung. "Durch die Integration der Adiacom-Lösungen in unsere Plattform können wir die Anzahl der Anwendungsfälle für unsere Kunden erhöhen." Das Produktportfolio von Adiacom werde innerhalb von Unblu vollumfänglich unterstützt, "so dass die Investitionen der Kunden in die Technologie geschützt sind".

Auf unsere Anfrage bestätigt Unblu, dass sämtliche 13 Mitarbeitende von Adiacom übernommen würden, auch das bisherige Führungsteam bleibe bestehen. "Für unsere Mitarbeiter eröffnet der Beitritt zu einer grösseren Organisation, die im gleichen Bereich tätig ist, neue berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf diese neue Phase", sagt Adiacom-Inhaber Patrick Näf in der Mitteilung. Die bestehenden Kunden könnten vom direkten Zugang zu neuen Lösungen profitieren.