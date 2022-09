Postauto: Automat statt Chauffeur soll Tickets verkaufen

Heute verkauft Postauto die allermeisten Fahrscheine über 2300 Geräte in den gelben Fahrzeugen, die von Chauffeurinnen und Chauffeuren bedient werden. Wie einem "Request for Information" auf Simap zu entnehmen ist, soll sich das bald ändern.

Für die Zeitspanne von 2025 bis 2035 habe man sich für eine duale Vertriebsstrategie in den Fahrzeugen entschieden, heisst es auf der Beschaffungsplattform. Das bedeutet, dass der Ticketverkauf ab Kasse im Postauto "längerfristig abgelöst werden soll". Die Automaten sollen "mit einem Minisortiment" an mobilen und stationären Standorten eingesetzt werden, etwa im Fahrzeug oder an Postverkaufsstellen.

Statt des Verkaufs durch die Chauffeurin oder den Chauffeur soll der selbstbediente Vertrieb über Miniautomaten gefördert werden. Anforderungen des Unternehmens an Hard- und Software sind etwa eine intuitive Bedienung für "Erwachsene, die nicht digital unterwegs sind" oder für Kinder. Ausserdem sollen Kundinnen und Kunden ausschliesslich kontakt- und bargeldlos zahlen. Postauto wünscht sich weiter, dass der Automat im Schadensfall schnell ausgebaut und Störungen möglichst via Fernzugriff behoben werden können.

Der Konzern betont, dass dieses Request for Information ein vorbereitender Schritt für die spätere Ausschreibung sei. Es impliziere nicht, dass es auf jeden Fall zu einer Beschaffung kommen werde.