Prantl behauptet: Der Fachkräftemangel verkommt zum Mythos

Meine emotionale Reise durch die Welt des Fachkräftemangels auf inside-it.ch startete im Oktober 2021 mit meinem Beitrag " Der IT-Fachkräftemangel wird (bald) wieder sinken ". Mehr als ein Jahr vor der Lancierung von ChatGPT prophezeite ich, dass KI – rein aus einer wirtschaftlichen Logik betrachtet – dereinst zum Jobkiller im grossen Stil werden würde. Rund ein Jahr später war ich mit " Der Fachkräftenotstand und die 'Rache der Büezer' " definitiv davon überzeugt, dass wir es (ganz speziell) in der IT mit einem Fachkräftemangel, wenn nicht sogar mit einem veritablen Fachkräftenotstand zu tun haben. Das kollektive Gejammer aus der Branche hatte offensichtlich seine Wirkung nicht verfehlt. Und vor exakt einem Jahr war ich davon überzeugt, dass die Massenentlassungen bei Google & Co. auch hierzulande zu einer Entschärfung des Fachkräftemangels führen würden

Seit dem letzten Beitrag vor einem Jahr hat sich die allgemeine Wirtschaftslage verändert und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir in der IT noch von einem "echten" Fachkräftemangel sprechen können. Anknüpfend an den kürzlich in der NZZ erschienenen Gastkommentar von Reinhard K. Sprenger " Der sogenannte Fachkräftemangel – ein Wimmelbild " möchte ich seine Metapher aufnehmen und mich fragen, ob wir in unseren IT-Unternehmen wirklich schon alles getan haben, um den beklagten Zustand wirksam zu bekämpfen. Bevor wir uns ständig beschweren, sollten wir nämlich zuerst folgendes tun, beziehungsweise lassen: