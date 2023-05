Prantl behauptet: Der Geist ist aus der Flasche

Letzte Woche erschien in der 'NZZ' ein Interview mit Richard Susskind, einem Experten für den Wandel von Fachberufen durch die Künstliche Intelligenz. Dort stellte er nüchtern fest: "Die Frage ist nicht, ob es Massenarbeitslosigkeit gibt, sondern wann." Vor dem Hintergrund der extrem schnellen Entwicklung von KI, insbesondere durch ChatGPT und Konsorten, erklärt Susskind, wieso KI eben doch das Potenzial zum Jobkiller hat. Entgegen der überwiegenden Zahl an Zweckoptimisten, die sich darauf verlassen, dass auch KI zu mehr, statt zu weniger Jobs führen wird, greift er direkt an der neuralgischen Stelle an. KI wird, und das zeigt ChatGPT bereits jetzt eindrücklich, menschliche Denkarbeit schnell und in hoher Qualität ersetzen (können) und den dadurch erzielten Nutzen um Faktoren erhöhen. Mit der Folge, dass Effizienz UND Effektivität in heute noch schwer vorstellbaren Grössenordnungen explodieren werden.