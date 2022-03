Prime Computer gibt sich einen neuen CTO

Prime Computer hat Marcel Strässler zum Chief Technology Officer ernannt. Der Technologie-Chef wird beim St. Galler Assemblierer vor allem für die Einführung neuer Technologien und die Entwicklung von Qualitätssicherungsprozessen verantwortlich sein. Strässler wird Mitglied des Senior Management Teams und direkt an CEO Sacha Ghiglione berichten.

Strässler verfüge über 25 Jahre Erfahrung als IT-Business-Development-Manager in verschiedenen Positionen auf nationaler und globaler Ebene, schreibt Prime Computer in einer Mitteilung. Der Wirtschaftsinformatiker kommt von Weibel/IT , wo er die letzten fünf Jahre als CIO tätig wa . Frühere Karrierestationen absolvierte Strässler unter anderem bei der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV), bei Mitsubishi sowie bei der UBS.

"In der nächsten Wachstumsphase wird uns Marcels umfassende technische und unternehmerische Erfahrung zweifellos dabei helfen, die Vorreiterrolle im Bereich Green & Circular IT auszubauen", wird CEO Sacha Ghiglione in der Mitteilung zitiert. Strässler hält einen MBA in Leadership and Sustainability.

Prime Computer hat sich auf die Herstellung von lüfterlosen Mini-PCs und Servern spezialisiert. Das St. Galler Unternehmen wirbt, dass es diese durch die Vermeidung und Überkompensation von CO2-Emissionen vollständig klimaneutral herstelle.