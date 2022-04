Private-Equity-Firma kauft Sailpoint

Die Private-Equity-Firma Thoma Bravo hat für 6,9 Milliarden Dollar das in Texas ansässige IAM-Unternehmen Sailpoint gekauft. Thoma Bravo ist kein Unbekannter auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Die Investoren führten 2014 die erste Kapitalbeschaffung von Sailpoint an und sind derzeit auch an McAfee, Sophos, Barracuda und weitere Unternehmen beteiligt. Zudem hat die Gesellschaft 2021 die Firma Proofpoint für 12,3 Milliarden US-Dollar aufgekauft.

Wie Proofpoint soll auch Sailpoint in die Privatwirtschaft gebracht werden, schreibt die Private-Equity-Firma in einer Mitteilung zu der Übernahme. Den Aktionären werden hierzu 65,25 US-Dollar pro Aktie angeboten, was laut Thoma Bravo "einen Aufschlag von 48% auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs von Sailpoint" darstellt. Gemäss 'The Register' sind die Aktien seit der Ankündigung der Übernahme im Handel um fast 30% gestiegen und könnten schon bald die Marke von 65,25 Dollar überschreiten. Nach dem Abschluss der Transaktion soll Sailpoint als privates Unternehmen betrachtet werden und nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert sein.