Proofpoint hat einen neuen DACH-Leiter

Proofpoint hat die Ernennung von Miro Mitrovic zum neuen Vice President DACH bekannt gegeben. Er soll künftig die Teams in der Region sowie das Wachstum und die Strategie von München aus verantworten.

Mitrovc arbeitet seit fast 10 Jahren bei Proofpoint, zuletzt als Director Field Sales in der Metropolenregion München. Wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist, war der Sales- und Security-Spezialist zuvor für Symantec, Euromicron Solutions und Ingram Micro tätig. Proofpoint schreibt denn auch, dass er über 25 Jahre Erfahrung in der IT-Sicherheit mitbringe.

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem DACH-Team Proofpoints preisgekrönten Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermarkten zu können und den hier ansässigen Unternehmen dabei zu helfen, sich in einer komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungslandschaft zurechtzufinden", wird Mitrovic in einer Mitteilung zitiert.