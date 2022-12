Prophezeiung #1: Das EPD wird zum Mastodon der Gesundheitsbranche

Ob die Anzahl der registrierten digitalen Patientenakten aktuell schon fünfstellig ist? Das ist nicht sicher – könnte aber knapp hinkommen. Sicher ist jedenfalls, dass sogar ein Kindergärtner jene Menschen zählen kann, die aktiv ein EPD, eben so ein elektronisches Patientendossier (das muss man ja immer noch erklären), aktiv nutzen.

Ich gehöre ja zu den ganz frühen Vögeln, also zu jenen, die ein EPD besitzen (ohne es zu nutzen). Den Registrierungsprozess habe ich leidlich beschrieben. Da und da . Dieser Prozess wird 2023 besser, sozusagen voll digital, wie man hört. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Der zweite Schritt, der sogar Sekundarschüler beim Zählen an ihre Grenzen bringen könnte, wäre eine einheitliche, zentrale Anlaufstelle. Wäre.