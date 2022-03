Publicis Sapient ernennt neuen DACH-Chef

Per 1. März hat der IT-Berater Publicis Sapient Matthias Schmidt-Pfitzner zum Managing Director für die DACH-Region berufen. In seiner Rolle verantworte er die Leitung der Industry-, Capability- und Corporate-Teams in der Region, schreibt das Unternehmen. Er werde eng mit dem globalen Führungsteam zusammenarbeiten. Zu seinen Zielen gehöre es, die Allianzen mit Technologiepartnern auszubauen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und die Position von Publicis Sapient zu stärken, wie es weiter heisst.

Susanne Menne, die Publicis Sapient in den vergangenen zwei Jahren als Country & Operations Lead in den DACH-Ländern geführt habe, werde das operative Geschäft in der Region leiten und an Schmidt-Pfitzner berichten, teilt das Unternehmen mit.

Schmidt-Pfitzner kommt laut der Mitteilung von McKinsey & Company zu Publicis Sapient. Dort war er während der letzten fünf Jahre als Partner und im Führungsteam von McKinsey Digital tätig. Davor hatte er leitende Positionen bei der Deutschen Telekom, King Entertainment und Yahoo inne. Er bringe 25 Jahre Praxiserfahrung mit, schreibt Publicis Sapient, insbesondere bei der Implementierung digitaler Geschäftsmodelle und -prozesse in internationalen Unternehmen

In seiner neuen Rolle beim IT-Berater wird Schmidt-Pfitzner an Atul Mehta, Managing Director EMEA, berichten.