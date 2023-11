PwC Schweiz investiert 50 Millionen Franken in KI

In der Schweiz will das Beratungsunternehmen in den kommenden 3 Jahren 50 Millionen Franken in die Weiterentwicklung seines KI-Angebots investieren. Laut einer Mitteilung soll das Geld in eigene KI-Lösungen, ein AI Center of Excellence sowie die Weiterbildung von Mitarbeitenden fliessen. Das Center of Excellence bringe PwC-Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusammen, um Kunden in der Anwendung von KI zu beraten.

"Durch diesen Ausbau schaffen wir einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil für unsere Kundinnen und Kunden und unterstützen sie dabei, einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu finden", sagt Andreas Staubli, CEO PwC Schweiz zum Investment.

Eigene KI-Lösungen im Einsatz

PwC ist gemäss einer Mitteilung bereits seit längerem im KI-Bereich aktiv und hat entsprechende Kundenprojekte umgesetzt. KI-Lösungen sind aber auch intern im Einsatz. Man habe beispielsweise eine Search-Lösung entwickelt, die Antworten für interne Unternehmensdienstleistungen bereitstelle, sowie ChatPwC, einen auf dem OpenAI-Tool basierender Assistent, der auf die Bedürfnisse des Beraters zugeschnitten sei.

KI im Fokus der "Big Four"

Die Bemühungen in der Schweiz würden durch die Entscheidung von PwC USA komplementiert, insgesamt 1 Milliarde US-Dollar in KI zu investieren, schreibt das Unternehmen. Mit dem Investment ist PwC, einer der "Big Four" nicht alleine. Spätestens seit dem Release von ChatGPT gibt es einen Hype um die Möglichkeiten der Technologie.

Accenture, ein weiterer der "Big Four" kündigte im Juni an, in den nächsten 3 Jahren 3 Milliarden Dollar in KI investieren zu wollen. Die Summe fliesst vollumfänglich in den Bereich "Data & AI" – mit dem Ziel, neue Branchenlösungen und pfannenfertige Modelle für Kundinnen und Kunden anzubieten.