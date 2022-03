Qualcomm will das Metaverse ankurbeln

Der US-Halbleiterhersteller Qualcomm gibt die Einrichtung eines 100 Millionen Dollars schweren Fonds bekannt. Mit dem "Snapdragon Metaverse Fonds" wolle man in Entwickler und Unternehmen investieren, die im Bereich der erweiterten Realität (XR) tätig seien, schreibt Qualcomm. Dazu gehören laut einer Mitteilung AR- und VR-Technologien sowie die damit verbundene Künstliche Intelligenz.

Der Fonds plane die Bereitstellung von Kapital für XR-Unternehmen sowie die Finanzierung von Entwickler-Ökosystemen in verschiedenen XR-Anwendungsbereichen. Entwicklern sollen so Content-Projekte ermöglicht werden, heisst es weiter. Konkret in der Mitteilung genannt werden Gaming, Gesundheit und Wellness, Medien, Unterhaltung, Bildung sowie Enterprise-Applikationen.

Qualcomm wolle die Plattformtechnologien liefern, die es "sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen ermöglichen, das Metaverse aufzubauen und sich darin zu engagieren sowie die physische und digitale Welt miteinander zu verbinden", sagt Cristiano Amon, President und CEO des Unternehmens. Der Fonds solle dazu beitragen, Innovationen im gesamten Ökosystem zu fördern. Gleichzeitig wolle man Unternehmen und Entwickler mit Marketingmassnahmen, einem globalen Netzwerk sowie Plattformtechnologien und Hardware-Kits unterstützen, schreibt Qualcomm.

Dies könnte laut 'The Information' bedeuten, dass das Geld in Apps fliessen wird, die auf der Snapdragon-Spaces-Software von Qualcomm basieren, sowie in Tools, die die Fähigkeiten des Programms erweitern können.

Gleichzeitig gab Qualcomm eine Zusammenarbeit im Gaming-Bereich mit Square Enix bekannt. Die japanische Firma, bekannt für die Final-Fantasy-Spiele, will laut einer Mitteilung mit Snapdragon Spaces und Qualcomm Spiele mit AR-Brillen erforschen.