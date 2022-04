Quanten-Zufallszahlengenerator geht auf AWS online

Die Australian National University (ANU) hat seinen Quanten-Zufallszahlengenerator AQN in den Marktplatz von Amazon Web Services (AWS) gestellt. Dieser Generator, so verspricht die australische UNI, generiert absolut zufällige Zahlen, die auf keinen Fall vorhergesagt werden können.

Mit klassischen Softwaremethoden generierte "Zufallszahlen" sind grundsätzlich nicht komplett zufällig, sie weisen Abweichungen von einer wirklich zufälligen Verteilung auf, was sie vorhersagbarer macht, als sie es eigentlich sein sollten. Wirklich zufällige Zahlen, erklärt Syed Assad, einer der Forscher, die den AQN entwickelt haben, gegenüber 'Zdnet' , seien wichtig für viele Anwendungen in der IT sowie für Datenwissenschaftler und Simulationen, beispielsweise Wettersimulationen.