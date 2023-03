Rackspace streicht Stellen

Rackspace Technology reiht sich in die immer länger werdende Liste jener Tech-Unternehmen ein, die grosse Entlassungen ankündigen. Das texanische Cloud-Unternehmen mit internationalem Sitz in Zürich bestätigt, dass etwa 4% der Belegschaft abgebaut werde.

Weltweit beschäftigt Rackspace 6800 Personen, davon knapp die Hälfte in Nordamerika. Somit werden etwa 275 Stellen gestrichen. Betroffene Angestellte in den USA sind bereits informiert worden. Personen ausserhalb der USA sollen noch benachrichtigt werden und ein Konsultationsprozess, sofern erforderlich, soll eingeleitet werden, heisst es in einem Schreiben von CEO Amar Maletira, aus dem 'The Register' zitiert. In der Schweiz ist Rackspace seit 2012 mit einer Niederlassung in Zürich präsent. 2014 erklärte das Unternehmen den Standort zum internationalen Hauptsitz.

"In dieser unsicheren Zeit ist es wichtig, dass wir unsere Kostenstruktur an die Anforderungen des Geschäfts anpassen", erklärt ein Unternehmenssprecher gegenüber dem Onlinemagazin. Wie auch andere Tech-Firmen begründet Rackspace den Schritt mit der Wirtschaftslage. Viele Unternehmen würden die Auswirkungen des makroökonomischen Abschwungs zu spüren bekommen, Rackspace sei da keine Ausnahme, fügt Shilling an.

Die Aktien von Rackspace sind in den letzten 12 Monaten deutlich gefallen. Am gestrigen Börsenschluss lag der Wert bei $1,76 pro Aktie – ein historischer Tiefstand. 2022 erwirtschaftete Rackspace einen Umsatz von 3,12 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4% verglichen mit dem Vorjahr. Allerdings resultierte daraus ein Nettoverlust von 805 Millionen Dollar.

Rackspace konkurrierte früher direkt mit den grossen Cloud-Anbietern. Neu fokussiert sich das Unternehmen auf den Wiederverkauf und bietet Kunden Multi-Cloud-, verwaltete Hosting-Services und weitere Lösungen an.

Gegenüber 'The Register' erklärt Rackspace, dass man trotz des aktuellen Abschwungs in einem attraktiven und wachsenden Multi-Cloud-Markt tätig sei: "Wir haben eine solide Strategie und haben unser neues Betriebsmodell erfolgreich umgesetzt. Wir haben uns in zwei Geschäftsbereiche umstrukturiert – Public Cloud und Private Cloud". Das Unternehmen wolle sich weiter darauf fokussieren und werde weitere Investitionen in strategische Wachstumsbereiche tätigen.