Radicant will auch ERP-Anbieter werden

Radicant, die auf digitales Banking spezialisierte Tochter der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) muss zusammen mit seinem Mutterunternehmen ein "umfangreiches Kostenreduktions- und Effizienzprogramm" umsetzen, wie das Unternehmen bekannt gibt. Das Ziel sei es Synergien innerhalb der BLKB-Finanzgruppe auszunützen sowie zusätzliche Verkaufs- und Distributionskanäle zu erschliessen. Als Teil des Programms verkauft Radicant sein physisches Treuhandgeschäft.

Der Kaufpreis, der nicht genannt wird, entspricht aber offensichtlich nicht dem Wert, den man diesem Geschäft in der Firmenbewertung von Radicant zugewiesen hatte. Die BLKB musste deshalb den angenommenen Wert seiner Beteiligung an Radicant um 105,5 Millionen Franken senken . Dieser Abschreiber hat den Halbjahresgewinn der Bank empfindlich verringert.

ERP-Funktionen in der Banking-App

Als Teil seiner Neuausrichtung will Radicant zusätzliche Funktionen in seine Banking-App einbauen. Diese sollen es insbesondere kleineren Unternehmen erlauben sowohl ihre Finanzen als auch die Administration in der App zu erledigen, ohne dafür noch eine zusätzliche Business-Software benutzen zu müssen.

Ab sofort steht in der App beispielsweise ein Dokumentenmanagement-System zur Verfügung, die sogenannte Docubox. Diese stammt vom im letzten Oktober übernommenen Fintech Numarics . Die Docubox erlaube es Kundinnen und Kunden, Dokumente direkt in der Banking-Umgebung zu speichern, zu kategorisieren und zu analysieren, so Radicant. Auch Rechnungen könnten direkt über die Docubox bezahlt werden.

Für Ende 2025 plane man zudem die Lancierung eines digitalen Kontos für KMU, welches zusätzliche Administrations-Tools beinhalten soll, kündigt Radicant an. Diese Tools sollen unter anderem die Verwaltung von Kundenstämmen, das Erstellen von Rechnungen, das Abgleichen von Spesen sowie automatisiertes Dokumentenmanagement ermöglichen.