Rafael Perez zum VRP von Bitforge gewählt

Im Zuge der "strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung" stellt Bitforge den Verwaltungsrat neu auf, teilt das Unternehmen mit.

In diesem Zug wurde Rafael Perez Süess zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Mobile-App-Agentur gewählt. In Zukunft "wird sich das Gremium stärker in die strategische Entwicklung einbringen", sagt Perez im Gespräch mit inside-it.ch. Bitforge sagt auf Anfrage, dass das Unternehmen damit "auf ein sich veränderndes Marktumfeld reagiert". Konkret bedeute dies, dass Bitforge weiter wachse, in Zürich ein weiteres Office beziehe und "basierend auf Markt- und Kundenbedürfnissen neue Services entwickelt und sein Angebot ausbaut".

Perez ergänze damit das Gremium, das weiterhin aus Mitgründer Reto Senn und Managing Partner Robin Waibel bestehe, so die Mitteilung. Er folgt auf Michael Kägi. Dieser hatte das Amt laut Handelsregister (HR) zuvor inne. Auch Andreas Hüppi scheidet dem HR zufolge aus. Beiden würden dies freiwillig tun, ergänzt Bitforge.

Perez kenne Bitforge seit der Gründung des Unternehmens und könne dank seiner Branchenkenntnis und seines Netzwerks einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die Position von Bitforge als führenden Akteur in der Entwicklung digitaler Plattformen und Produkte weiter zu festigen.