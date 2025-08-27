Ramon Howald verantwortet Sales bei Faigle

Der neue Chief Sales Officer des IT-Dienstleisters Faigle heisst Ramon Howald. Er wird seine neue Position am 1. Oktober 2025 antreten und auch Einsitz in die Geschäftsleitung der Faigle Gruppe nehmen, heisst es in einer Mitteilung.

Howald verantworte künftig den gesamten Vertrieb sowie das Marketing der Faigle Gruppe. Er sei seit zwei Jahren als Geschäftsführer von Sysprint tätig, das 2023 von Faigle übernommen wurde. Zuvor hatte Howald seit 2008 verschiedene Führungs- und Vertriebsfunktionen bei Smartec und Xerox inne, bei letzterer unter anderem als Head of Channel Schweiz.

Howald werde sich jedoch nicht komplett aus der Tochterfirma Sysprint zurückziehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Parallel zum Wechsel in die CSO-Rolle bei Faigle werde er auch Einsitz in den Verwaltungsrat von Sysprint nehmen und so dem Unternehmen sowie dessen Kunden verbunden bleiben.