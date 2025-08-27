Ramon Howald verantwortet Sales bei Faigle

KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger
Anwendungen mit KI führen zu weniger Beschäftigung bei jungen Arbeitnehmenden. Die Stellen von älteren Berufsleuten sind hingegen weniger gefährdet durch die Technologie.
Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.
Die IT-Branche ist wie gemacht für skalierungsfähige Geschäftsmodelle. Um aber tatsächlich skalieren zu können, braucht es Unternehmer mit Disziplin und Fleiss.
Mitarbeitende der Pharmafirma Siegfried sollten nach einem Ransomware-Stillstand die Arbeitszeit nachholen. Das sei nicht rechtens, entschied das Aargauer Obergericht.