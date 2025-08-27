Ramon Howald verantwortet Sales bei Faigle

27. August 2025 um 12:43
image
Ramon Howald. Foto: Faigle

Der bisherige Geschäftsführer der Faigle-Tochter Sysprint amtet ab Oktober als Chief Sales Officer und nimmt Einsitz in die Geschäftsleitung. Er folgt auf Stephan Bischof.

Der neue Chief Sales Officer des IT-Dienstleisters Faigle heisst Ramon Howald. Er wird seine neue Position am 1. Oktober 2025 antreten und auch Einsitz in die Geschäftsleitung der Faigle Gruppe nehmen, heisst es in einer Mitteilung.
Howald verantworte künftig den gesamten Vertrieb sowie das Marketing der Faigle Gruppe. Er sei seit zwei Jahren als Geschäftsführer von Sysprint tätig, das 2023 von Faigle übernommen wurde. Zuvor hatte Howald seit 2008 verschiedene Führungs- und Vertriebsfunktionen bei Smartec und Xerox inne, bei letzterer unter anderem als Head of Channel Schweiz.
Howald werde sich jedoch nicht komplett aus der Tochterfirma Sysprint zurückziehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Parallel zum Wechsel in die CSO-Rolle bei Faigle werde er auch Einsitz in den Verwaltungsrat von Sysprint nehmen und so dem Unternehmen sowie dessen Kunden verbunden bleiben.
Armin Bäbler, CEO der Faigle Gruppe, ist von seinem neuen Geschäftsleitungskollegen überzeugt: "Mit seiner Erfahrung, seinem Marktverständnis und seiner ausgeprägten Kundenorientierung wird Ramon die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Vertriebsstrategie massgeblich vorantreiben", sagt er in der Mitteilung. Dort fehlt eine Angabe über Howalds Vorgänger Stephan Bischof. Er hatte im März die Geschäftsleitung von Xplain übernommen.
image

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

KI übernimmt die Jobs der Berufseinsteiger

Anwendungen mit KI führen zu weniger Beschäftigung bei jungen Arbeitnehmenden. Die Stellen von älteren Berufsleuten sind hingegen weniger gefährdet durch die Technologie.

publiziert am 27.8.2025
image

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

publiziert am 26.8.2025
imageAbo

Prantl behauptet: Wachsen ist gut, skalieren ist besser

Die IT-Branche ist wie gemacht für skalierungsfähige Geschäftsmodelle. Um aber tatsächlich skalieren zu können, braucht es Unternehmer mit Disziplin und Fleiss.

publiziert am 26.8.2025
image

Cyberangriff hat in der Schweiz arbeitsrechtliche Folgen

Mitarbeitende der Pharmafirma Siegfried sollten nach einem Ransomware-Stillstand die Arbeitszeit nachholen. Das sei nicht rechtens, entschied das Aargauer Obergericht.

publiziert am 25.8.2025