Ransomware-Attacke auf Londoner Kinderhorte

Mit einem Ransomware-Angriff auf eine Reihe von Kinderhorten in London hat eine Hackerbande eine neue moralische Grenze überschritten. Wie die Londoner Metropolitan Police berichtet , wurden nun im Zusammenhang damit zwei 17-jährige Teenager verhaftet. Dies sei zwar ein wichtiger Schritt, kommentierte der Chef der Cybercrime-Abteilung, Will Lyne, aber die Suche nach weiteren Tätern gehe weiter.

Zu den Angriffen hat sich eine neue Hacker-Gruppierung bekannt, die sich Radiant Group nennt. Sie haben nicht nur die IT der Kinderhorte geknackt, sondern auch Informationen zu zehn Kindern und deren Eltern im Darknet veröffentlicht. Die Daten beinhalten laut britischen Presseberichten die Fotos der Kinder, ihre Namen und Adressen sowie Kontaktdaten für deren Eltern und teilweise auch Arbeitsplätze. Was für Gefahren dies mit sich bringt, ist offensichtlich. Einige der Eltern haben seither bereits verdächtige Anrufe erhalten.

Die Kriminellen drohten damit, weitere Daten zu veröffentlichen, wenn sie ihr gefordertes Lösegeld nicht erhalten. Später löschten sie allerdings die bereits veröffentlichten Datensätze. In britischen Medien wird vermutet, dass andere Hacker die neue Gruppe unter Druck gesetzt haben könnten, damit sie den "guten Ruf" der Ransomware-Szene nicht noch mehr beschädigt.