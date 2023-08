Rapid7 entlässt fast jeden 5. Mitarbeitenden

In einer Nachricht an die Mitarbeitenden sagte Corey Thomas, CEO von Rapid7, dass der Entscheid zur Umstrukturierung aus einer Position der Stärke heraus getroffen werde. So sollen sich dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen und ein langfristiger Erfolg garantiert werden. Mit der Umstrukturierung soll dort investiert werden, wo gezielt skaliert werden kann, um so Innovationen zu fördern und Prozesse zu verbessern.