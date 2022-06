Rapid7 hat neu einen Zuständigen für das Schweiz-Geschäft

Bei Rapid7 ist ab sofort Roger Ghelardini als Enterprise Account Executive für sämtliche Aktivitäten des Security-Anbieters in der Schweiz zuständig. Man verzeichne in der DACH-Region ein starkes Wachstum, begründet das Unternehmen die Ernennung von Ghelardini.

Ghelardini kommt von Belsoft Infortix, einem Vertriebspartner von Rapid7. Dort habe er als Consultant und als Marketingleiter das Geschäft des Security-Herstellers vorangetrieben, schreibt sein neuer Arbeitgeber. Davor war er unter anderem bei Pidas als Product Manager und ab 2004 bei Microsoft tätig.

Somit kenne Ghelardini den Schweizer Markt sowie die Rapid7-Technologien und -Kunden sehr gut, sagt Zentraleuropa-Chefin Georgeta Toth in der Mitteilung. Sie sei "überzeugt, dass Roger unseren Erfolg weiter ausbauen wird". Gemeinsam mit den Partnern solle Ghelardini nun an der weiteren Etablierung des Unternehmens in der Schweiz arbeiten. Langjähriger Distributor hierzulande ist Boll . Ausserdem wolle Ghelardini das Thema Cloud Security angehen, da noch viel Potenzial bei der Adoption der Cloud bestehe.