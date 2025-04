Reallöhne in der Schweizer IT-Branche sind wieder gesunken

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat seinen Lohnindex 2024 vorgelegt. Demnach stiegen die Nominallöhne in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 1,8%. 2023 waren es 1,7% gewesen. Der insbesondere durch die höheren Wohnungsmieten und Strompreise verursachte Anstieg des Preisniveaus habe zu einer Teuerung von plus 1,1% geführt, teilte das BFS mit.

Aufgrund der Anpassung der Nominallöhne an die Teuerung habe sich die Kaufkraft der Löhne aber durchschnittlich um 0,7% verbessert. 2023 verzeichneten die Reallöhne im Durchschnitt noch ein Minus von 0,4%, im Jahr davor gar inflationsbedingt eines von 1,9%.

Im Dienstleistungssektor nahmen die Nominallöhne 2024 mit durchschnittlich 1,9% etwas stärker zu als im Industriesektor. Zu diesem Segment gehören auch "Informations­technologische und Informations­dienst­leistungen". Diese verzeichneten mit 0,2% aber einen weit geringeren Anstieg als fast alle anderen Dienstleistungen.

Die Reallöhne verzeichneten im Dienstleistungssektor einen durchschnittlichen Anstieg von 0,8%. In der Schweizer IT sanken sie dagegen um 0,9%. Hier sind die Reallöhne das dritte Jahr in Folge im Rückwärtsgang. 2023 ergab sich ein Minus von 0,5%, das Jahr davor eines von 0,4%.